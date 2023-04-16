Adriana Lima eski formunu geri kazandı

Adriana Lima eski formunu geri kazanmaya başladı. Tam 18 kilo birden veren Adriana Lima, modellik mesleğine geri dönüş yaptı. Adriana Lima, eski sağlığına kavuşmak için düzenli olarak boks yapmaya ve ip atlamaya başladı.

Dünyaca ünlü manken ve model Adriana Lima, eski formuna geri kavuştu. Geçtiğimiz yıl üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Adriana Lima, Katar'da gerçekleşen bir etkinlikte podyuma çıkmış ve son hali ile herkesi şoke etmişti.Sıkı bir diyete giren Adriana Lima, aldığı kiloları vermeye başladı. Ünlü model tam 18 kilo birden verdi.Adriana Lima, kilo vermek için düzenli olarak boks yapmaya başladı. Ünlü isim, sağlıklı beslenmeye de başladı. Yeniden modellik yapmaya başlayan dünyaca ünlü model, her gün düzenli olarak ip atlayıp boks yapıyor.İşte Adriana Lima'nın şimdiki hali!