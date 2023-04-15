Tan Taşçı, Harbiye Açık Hava sezonunu açtı
Tan Taşçı, deprem yardım etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesindeydi. Ünlü şarkıcı, yeni parçası 'Tutunamıyorum'u ilk kez canlı olarak binlerce İstanbullu ile birlikte söyledi.
Tüm geliri kız çocuklarının eğitim burslarına bağışlanacak olan konser için Harbiye Açık Hava'da müzikseverlerle buluşan Tan Taşçı, sahneye çıkar çıkmaz gösterdikleri hassasiyet için seyircilerine teşekkür etti.
Taşçı, yeni şarkısı Tutunamıyorum ile açılış yaptı. Sanatçı, İstanbul korosu ile birlikte 2.5 saat söz ve bestesine imza attığı şarkılarını söyledi. Geceyi izleyenler arasında; müzisyenler Yasin Keleş, Asil Gök, Derya Uluğ, oyuncu Zehra Yılmaz ve radyocu/astrolog Aygül Aydın da vardı.
Taşçı, yeni şarkısı Tutunamıyorum ile açılış yaptı. Sanatçı, İstanbul korosu ile birlikte 2.5 saat söz ve bestesine imza attığı şarkılarını söyledi. Geceyi izleyenler arasında; müzisyenler Yasin Keleş, Asil Gök, Derya Uluğ, oyuncu Zehra Yılmaz ve radyocu/astrolog Aygül Aydın da vardı.