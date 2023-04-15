Tan Taşçı, Harbiye Açık Hava sezonunu açtı

Tüm geliri kız çocuklarının eğitim burslarına bağışlanacak olan konser için Harbiye Açık Hava'da müzikseverlerle buluşan Tan Taşçı, sahneye çıkar çıkmaz gösterdikleri hassasiyet için seyircilerine teşekkür etti.Taşçı, yeni şarkısı Tutunamıyorum ile açılış yaptı. Sanatçı, İstanbul korosu ile birlikte 2.5 saat söz ve bestesine imza attığı şarkılarını söyledi. Geceyi izleyenler arasında; müzisyenler Yasin Keleş, Asil Gök, Derya Uluğ, oyuncu Zehra Yılmaz ve radyocu/astrolog Aygül Aydın da vardı.