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Sahneye fırladı, Nükhet Duru'ya sarıldı

Galatasaray Üniversitesi, Ortaköy Kampüsünde 'EN 2022 Ödül Töreni' düzenledi. Hadise, Demet Akbağ, Afra Saraçoğlu, Nükhet Duru, Feyyaz Yiğit, Hayko Cepkin, Mabel Matiz ve İlber Ortaylı gibi isimler ödül aldı.

Ekleme: 15.04.2023 - 11:28 Güncelleme: 15.04.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen 'EN Ödül Töreni'nde Özel Sanat Ödülü'ne layık görülen Nükhet Duru, 1978 yılında çıakrdığı ikinci albümü ile aynı adı taşıyan 'Melankoli' isimli parçasını seslendirdi.

"İNSAN BİR ÖPER, SUNİ TENEFFÜS YAPAR"

Yıllar öncesine ait bir de hikaye anlatan sanatçı, "Zamanında İzzet Öz'le TRT'ye çekimler yapardık. Melankoli'yi söylerken duymuş, 'Ben seni çekeceğim' dedi. İzmir'in her yerinde çekim yaptık. 'Buradan güneşin batımına doğru denizde yürüyeceksin' dedi. Tabi o zaman şöhret olacağım diye 'Abi ben yüzme bilmiyorum' diyemedim. Kameraman beni yakaladı. Hafif silkeleye silkeleye sahile getirdi. İnsan bir öper, suni teneffüs yapar değil mi? Asla, beklentim gerçekleşmedi. Ama bakın hala Melankoli söylüyorum" dedi.

Bu sırada Hayko Cepkin, "Ben de bu anı bekliyordum" diyerek, sahneye çıktı ve Duru'ya sarıldı. Nükhet Duru ve salondakiler, ünlü rockçıyı ayakta alkışladı.


Sahneye fırladı, Nükhet Duru'ya sarıldı
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