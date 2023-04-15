  • USD: 19,34 - 19,37
  • EURO: 21,39 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pırlanta diş yaptırdı

Özel hayatı ile sıkça magazin manşetlerini süsleyen son dönemin en popüler isimlerinden olan ünlü rapçi Sefo, pırlanta diş için tedavi gördü. Sefo'nun pırlanta dişine ödediği ücreti duyanların ağzı açık kaldı.

Ekleme: 15.04.2023 - 16:51 Güncelleme: 15.04.2023 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Melisa Döngel ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü rapçi Sefo şimdi de diş tedavi ile adından söz ettirdi. Şarkıları dillere pelesenk olan Sefo, pırlanta diş için tedavi gördü.

SEFO PIRLANTA DİŞLERİ İÇİN TAM OLARAK 600 BİN TL ÖDEDİ

Sefo'nun tedavisi için son teknoloji yöntemler kullanılırken, faturası pahalı oldu. Sefo, pırlanta dişleri için tam olarak 600 bin TL ödedi. Ünlü rapçinin ödediği ücret ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Pırlanta diş yaptırdı

MELİSA DÖNGEL İLE AYRILDI MI?

Sefo'nun babası tarafından da istenmediği öne sürülen Melisa Döngel'in yakın çevresine, 'Zaten henüz birbirimizi tanıma aşamasındaydık. Olmadı bitti' dediği iddia edildi. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam eden iki isimden Sefo'nun babasına ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından, 'Bunu mu buldun, kız kıtlığı mı vardı?' yorumunu yaptığı öne sürülmüştü.

Pırlanta diş yaptırdı
Hollanda’da Kur'an-ı Kerim’e alçak saldırı: Yine İslam’ı hedef aldılar
Osman Gökçek'ten Şaban Sevinç'e tokat gibi cevap!
Bayraktar Kızılelma'dan güzel haber: Kritik testi başarıyla geçti
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de iftar programında açıklamalar
Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti
Osman Gökçek sahur programına katıldı
Almanya'da skandal görüntüler! Cemil Bayık: Dostlarımızdan Apo için özgürlük istiyoruz
İYİ Partili İzsiz kendini böyle savundu: Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YSK geçici aday listesini yayınladı
Foreign Policy'den dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor
Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!
Japonya'da suikast alarmı! Japon Başbakan Kişida’nın ziyaretinde patlama yaşandı
Süreler kısalıyor ulaşım kolaylaşıyor: İstanbul-Antalya arası 5 saate düşecek! Yeni dönemde de yatırımlar hız kesmeyecek
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Cumhurbaşkanımız evinde oturup video çekmiyor'
Rekabet Kurumu harekete geçti! Mercek altına alınıyor
Bakan Kurum: İFM 17 Nisan'da hizmete açılacak
Karadeniz gazında sona gelindi! Türkiye çifte bayrama hazırlanıyor
Türkiye'nin keskin gözü İMECE uzaya fırlatıldı!
Erzurum'daki anne katilinin savunması: Gizemli ses söyledi

Erzurum'daki anne katilinin savunması: Gizemli ses söyledi

14 Nisan hava durumu: O illere yağış uyarısı!

14 Nisan hava durumu: O illere yağış uyarısı!

Depremin vurduğu Nurdağı'nda köy evlerinin ilk etabı bayramda teslim edilecek

Depremin vurduğu Nurdağı'nda köy evlerinin ilk etabı bayramda teslim edilecek

“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

İstanbul'da barajların doluluk oranı: Yüzde 44,38

İstanbul'da barajların doluluk oranı: Yüzde 44,38

Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek

Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek