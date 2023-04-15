Pırlanta diş yaptırdı

Melisa Döngel ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü rapçi Sefo şimdi de diş tedavi ile adından söz ettirdi. Şarkıları dillere pelesenk olan Sefo, pırlanta diş için tedavi gördü.SEFO PIRLANTA DİŞLERİ İÇİN TAM OLARAK 600 BİN TL ÖDEDİSefo'nun tedavisi için son teknoloji yöntemler kullanılırken, faturası pahalı oldu. Sefo, pırlanta dişleri için tam olarak 600 bin TL ödedi. Ünlü rapçinin ödediği ücret ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Sefo'nun babası tarafından da istenmediği öne sürülen Melisa Döngel'in yakın çevresine, 'Zaten henüz birbirimizi tanıma aşamasındaydık. Olmadı bitti' dediği iddia edildi. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam eden iki isimden Sefo'nun babasına ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından, 'Bunu mu buldun, kız kıtlığı mı vardı?' yorumunu yaptığı öne sürülmüştü.