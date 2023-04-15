Okan Karacan gözaltına alındı!

Okan Karacan'ın gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiği ortaya çıktı. İddiaya göre Okan Karacan, eski baldızının burnunu kırıp eski eşi ile eski kayınvalidesini de darp etti.

Oyuncu ve sunucu Okan Karacan ile eski eşi Zeynep Kadıoğlu arasında sular durulmuyor. İki çocukları bulunan iki isim, geçtiğimiz ay alacak davası yüzünden karakolluk olmuşlardı.



Snob Magazin'in özel haberine göre; eski eş Zeynep Kadıoğlu, geçtiğimiz hafta bir kez daha suç duyurusunda bulunmuştu. Okan Karacan'ın evli oldukları süre içerisinde kendisini defalarca kez aldattığını, aldattığı kişiler arasında sosyal medya fenomeni B.C.'nin de olduğunu iddia etmişti. Zeynep Kadıoğlu ayrıca eski eşi Okan Karacan'ın, sosyal medya hesapları üzerinden sahte isimlerle kendisine sürekli tacizde bulunduğunu ve attığı mesajlarla kendisini tuzağa çekmeye çalıştığını söyledi.



GÖZALTINA ALINDI



Dün akşam Okan Karacan eski eşi, eski kayınvalidesi Emine Hanım ve eski baldızı Zeynep Hanım'la iddiaya göre tartıştı. Kadıoğlu da annesi ve kardeşi ile birlikte karakola gitti ve Okan Karacan'ı şikayet etti.



Gözaltına alınan Karacan'ın, daha sonra adliyeye sevk olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun, eski baldızının burnunu kırdığı ve eski eşi ile eski kayınvalidesini darp ettiği iddia edildi.