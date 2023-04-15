Murat Başaran, Beşiktaş marşıyla evlendi!

Şarkıcı Murat Başaran ile bir yıldır aşk yaşadığı iş kadını Ayten Öztürk, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde kıyılan nikâh ile hayatını birleştirdi. Çiftin şahitliklerini Ahmet Selçuk İlkan, Ömür Gedik ve Polat Yağcı üstlendi. "Çok mutluyum" diyen Başaran, daha önce sarf ettiği "Bir daha evlenmem" sözleriyle ilgili konuştu.

Murat Başaran ile Ayten Öztürk dünyaevine girdi. İkili, nikâhın kıyıldığı salona Ömür Gedik ve Başaran’ın seslendirdiği Beşiktaş marşı ‘Bırakmam Seni’ ile giriş yaptı. Ömür Gedik, koyu Beşiktaş taraftarı olan meslektaşı ve Ayten Öztürk’e sürpriz yaparak, isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.Nikâh sonrası kameraların karşısına geçen Murat Başaran, “Çok mutluyum. Bir yıldır tanışıyoruz. Herkes evlensin, mutlu olsun, sevdiğini alsın. Bugün gelirken 'Heyecanlanmayacağım' dedim ama arabadan inince heyecan tuttu" açıklamasını yaptı.Ayten Öztürk, evlilik teklifi hakkında, “Murat bana 'Hayır' deme şansı bırakmadı” şeklinde konuştu. Başaran ise “Restoranda yemek yerken önüne yemeğin geldiğini sandı. Açınca tabi yüzük olduğunu gördü. Sonra da evlenme teklif ettim” ifadelerini kullandı.Daha önce bir röportajında sarf ettiği “Bir daha evlenmem” sözleri hatırlatılan ünlü şarkıcı, “Sizi bu karardan vazgeçiren ne oldu?” sorusuna, “2.5 yıl önce evlenmeyi hiç düşünmüyordum. Demek ki her erkeğe 'Evet' dedirtecek bir hanımefendi varmış. Ayten Hanım da benim idealimdeki, mutlu olabileceğimi düşündüğüm değerli bir insan” yanıtını verdi.Nikah sonrası yakın dostlarını Gayrettepe Dedeman Otel’de gerçekleştirdikleri düğünde ağırlayan ikili, Ramazan Bayramı’ndan sonra 3-4 günlük bir balayı planladıklarını söyledi.