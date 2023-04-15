Hadise'den 'Mehmet Dinçerler' yanıtı!

Hadise, sessiz sedasız nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler'den olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Önceki gün katıldığı ödül töreninde görüntülenen Hadise, 'Feryat' şarkısını paylaştığı esnada eski eşi Mehmet Dinçerler'in sosyal medya sayfasında yayınladığı fotoğrafla ilgili, "Benim için kapanan bir konunun gündem olması enteresan ama benim yorum yapabileceğim bir konu değil artık. Gündemimde yok" dedi

Hadise ile Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Dinçerler ve Hadise, sıkıntılı bir sürecin ardından beş ay süren evliliklerini noktalamıştı.



'BAĞIRA ÇAĞIRA FERYAT ETMEK İSTEDİM'



Hadise, olaylı ayrılık sürecinden sonra çıkardığı ilk şarkısını duyurduğu paylaşımında, 'Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı… Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım… Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim… Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim... 'Feryat' işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikâyesini anlatıyor…' sözleriyle dikkat çekmişti.



Hadise'nin bu sözlerinin ardından da eski eşi Mehmet Dinçerler, deniz kıyısından bir fotoğraf paylaşmıştı. Ancak Dinçerler bu fotoğrafını kısa bir süre sonra sosyal medya sayfasından kaldırmıştı.



'EN İYİ KADIN ŞARKICI' ÖDÜLÜNÜ KAZANDI



Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hadise, önceki akşam Galatasaray Üniversitesi'nin düzenlediği 'En 2022 Ödül Töreni'ne katıldı. 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görülen Hadise, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



'İNANILMAZ BİR DUYGU'



Geçtiğimiz günlerde Hatay'da depremzede çocuklarla buluşan Hadise, 'Çok enteresan bir tecrübe oldu benim için. Çocukların güler yüzlü olması beni çok mutlu etti. Onlarla o kadar güzel vakit geçirdim ki bunu anlatamam. Bunu orada yaşamak lazım. Bunu tekrarlayacağız. Belki yanıma bir gitarcı arkadaşımı alacağım. Böyle ortaya oturup mikrofonsuz bir şekilde, onlara bir kaç şarkı söylemek istiyorum. O çocukların yüzleri gülüyor ya, o inanılmaz bir duygu. Unutmuyoruz unutturmuyoruz bence en önemlisi bu' dedi.



'ŞARKILARIM HEP ANLAMLI'



Yeni şarkısı Feryat'ın sözleri ile ilgili de konuşan Hadise, 'Şarkılarım aslında hep anlamlı. Klibiyle, fotoğraflarıyla ve şarkının sözleriyle bir hikâye vermeye çalışıyorum. Bazen insanlar düşer ama kalkmasını bilmeli, ben o kadar güzel kalkıyorum ki... Kendi yaşadığım ve başkalarının yaşadığı şeyler hep bana bir ilham oluyor' ifadelerini kullandı.



'BENİM İÇİN KAPANAN BİR KONU'



Hadise, muhabirlerin 'Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim' sözlerinizin ardından eski eşiniz Mehmet Dinçerler de deniz kıyısından fotoğraf paylaştı ancak kısa süre sonra sildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?' sorusuna şu yanıtı verdi:



Benim için kapanan bir konunun gündem olması enteresan. Anlıyorum magazin ama benim yorum yapacağım bir artık konu değil. Gündemimde yok.