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Beyaz Gazete
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Boşanma kararı sonrası ilk kez konuştu

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 8 aylık evliliklerini bitirme kararı almışlardı. Boşanma kararı sonrası ilk kez görüntülenen Oğuzhan Koç, "Demet'le ortak bir açıklama yaptık, boşanıyoruz. Hayırlısı olsun" yorumunda bulundu.

Ekleme: 15.04.2023 - 23:25 Güncelleme: 15.04.2023 - 23:25 / Editör: Ozge Selin
Oğuzhan Koç ile eşi Demet Özdemir, boşanacakları yönündeki haberlerini doğrulamışlardı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, evliliklerini yürütmedikleri için boşanma kararı aldıklarını şu sözler ile doğrulamışlardı:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşların da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmalarını bekliyoruz."

Oğuzhan Koç, boşanma açıklamasından sonra ilk kez Taksim'de görüntülendi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; ünlü şarkıcı boşanma ile alakalı sorulara, "Demet'le ortak bir açıklama yaptık, boşanıyoruz. Hayırlısı olsun" dedi.
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