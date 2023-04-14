Zerrin Özer isyan etti!

Zerrin Özer, Haziran 2022'de sürpriz çıkışıyla herkesi şaşırtmıştı. Müziği bıraktığını duyuran şarkıcı, üç ay sonra "Dayanamıyorum" diyerek bu kararından vazgeçmişti. Sitem dolu bir paylaşım yapan 65 yaşındaki sanatçı, borderline (kişilik bozukluğu) hastalığıyla mücadele ettiğini duyurdu.

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bırakmıştı: Kıymetli dostlatım mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum.



"SAKIN ÇOK KIZMAYIN"



İlk plağı 'Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında yayınlayan sanatçı, üç ay sonra ise "Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ney yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?" mesajı ile müziğe geri dönmüştü. Ani karar değişiklikleri dikkat çeken ünlü şarkıcı, sağlık durumuna ilişkin çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.



"BIKTIM ARTIK"



Kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Zerrin Özer, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:



Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız; ben borderline'ım, ya sizler? Beni tanıyor musunuz! Bıktım artık. Beni yaftalamanızdan bıktım, bazı kuş beyinlilerden! Yeter, yeter be!



Sevenlerini şaşkına çeviren ünlü ismin, paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.



BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?



Kişinin düşünce ve algılama biçiminde, insanlara karşı olan duygularında ve ikili ilişkilerinde problemlere yol açan bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Rahatsızlığı tanımlayan ‘borderline’ kelimesi ‘sınırda, belirsiz’ anlamını taşır. Bunun nedeni borderline kişilik bozukluğunun ilk tanımlandığı dönemde; nevroz ve psikoz olarak adlandırılan iki psikiyatrik durum arasında sınır olarak kabul edilmesidir.



Bu bozukluğa sahip kişiler sık sık; hayattaki rollerini, gerçekte kim olduklarını ve ne amaçla yaşadıklarını sorgulayan düşüncelere kapılır. Düşüncelerdeki hızlı değişim; kişinin değer yargılarının, ilgi alanlarının da değişmesine yol açar. Olayları ve durumları keskin bir şekilde değerlendirirler. Bir olay ya çok iyidir ya da çok kötüdür, ortalama olmaz. Borderline bozukluğu olan kişilerin insanlar hakkındaki fikirleri de sebepsiz yere çabucak değişebilir.



