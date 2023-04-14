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Ünlü çiftten boşanma açıklaması!

Kısa bir ayrılık döneminin ardından 'aşk yeniden' diyen ve 28 Ağustos'da Sarıyer'de bir otelde nikâh masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldı. Boşanma dilekçesini önümüzdeki günlerde mahkemeye sunacak olan Özdemir, eşyalarını alması için ünlü şarkıcı ile yaşadıkları eve nakliyecileri gönderdi. Ünlü çiftten ortak bir boşanma açıklaması da geldi. Tüm bunların ardından Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımı gündeme geldi.

Ekleme: 14.04.2023 - 00:46 Güncelleme: 14.04.2023 - 00:50 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ve bir süredir birlikte görüntülenmeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği sadece yedi ay sürdü! Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinde kriz yaşayan ünlü çift, aşklarına ikinci şansı vermesine rağmen başarılı olamadı.

EŞYALARINI TOPLADI!

37 yaşındaki şarkıcı ile yaşadığı Levent'teki evlerine geri dönen 31 yaşındaki güzel, önceki gün eşyalarını alması için nakliyecileri gönderdi. Böylece ikili, 228 günlük evliliklerini tamamen bitirmiş oldu.

Demet Özdemir'in, eşyalarını rol aldığı dizinin yakınlarında tuttuğu evine taşıttığı öğrenildi. Ünlü oyuncu, boşanma dilekçesini ise şarkıcının yeni filminin önüne geçmemesi için, önümüzdeki günlerde mahkemeye sunacak.

Ünlü çiftten boşanma açıklaması!

"BOŞANMA KARARI ALDIĞIMIZ DOĞRUDUR"

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan boşanma açıklaması geldi. İkili, ortak paylaşımlarında "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü çiftten boşanma açıklaması!

GÖZLER ZEYNEP KOÇAK'A ÇEVRİLDİ

Tüm bunların ardından Oğuzhan Koç'un eski kız arkadaşı Zeynep Koçak'ın paylaşımı gündem oldu. BKM'de rol alan ikili birlikte oldukları dönemde epey konuşulmuştu. Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak'la birlikteyken Yağmur Tanrısevsin ile ihanet ettiği iddia edilmişti. İkilinin ilişkisi de uzun sürmemiş, Koç, Tanrısevsin'den ayrıldıktan sonra Demet Özdemir ile birlikte olmuştu. Boşanma haberinin ardından gözler Zeynep Koçak'a çevrildi.

Ünlü çiftten boşanma açıklaması!

“OTURDUM İLAHİ ADALETİ BEKLİYORUM”

6 gün önce bu paylaşımı yapan Zeynep Koçak "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum" dedi. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları hem şok oldu hem de bu yorumu Oğuzhan Koç'a yaptığını düşündü.

Ünlü çiftten boşanma açıklaması!

"ÇOK HASSAS BİR KONU"

İddiaya göre; arkadaşları 26 Şubat'ta Demet Özdemir'in 31'inci yaş günü için evde bir parti düzenlemişti. Oğuzhan Koç, partide uygunsuz tavırlar sergileyerek eşini kızdırmıştı. Özdemir de bunun üzerine ev terk etmişti.

Başrolünde yer aldığı dizinin Moda’daki setinde 'Magazin D'ye konuşan oyuncu, evliliğinde sıkıntılar olduğunu doğrulayarak, "Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü çiftten boşanma açıklaması!

"NEREDEN ÇIKIYOR BUNLAR?"

Sonraki günlerde İstinye'de trafikte objektiflere yansıyan ve düşünceli gözüken Oğuzhan Koç ise "Her şey yolunda arkadaşlar. Nereden çıkıyor bunlar anlamıyorum" sözleriyle sitemini dile getirmişti.

"DAVA AÇACAĞIM"

Geçtiğimi ay evli bir kadın oyuncunun evli yönetmenle karavanda yakınlaştığı öne sürülmüştü. Demet Özdemir, 'karavan dedikodusu' hakkında sert bir açıklamaya imza atmıştı:

Çok sinirliyim. Bu habercilik değil, dedikodu ve bir sürü evli kadın oyuncu, evli yönetmen zan altında kaldı. Kendi ilişkimde yaşadığım kimine göre büyük, kimine göre küçük sorunlarımın bu iğrenç haberle birleştirilmesine kesinlikle katılmıyorum. Hukuki sürecimiz başlayacak. Evli olan, olmayan bütün kadın oyuncuları temsilen dava açacağım.

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