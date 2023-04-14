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Nilgün Belgün'den nostaljik paylaşımlar!

1970'li yıllarda tiyatro kariyerine başlayan, 1985 yapımı 'Kaşık Düşmanı' filmi ile sinemaya adım atan, sanat hayatının dışında iki kitap yazan Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Ekleme: 14.04.2023 - 22:23 Güncelleme: 14.04.2023 - 22:25 / Editör: Ozge Selin
Nilgün Belgün, ilk evliliğini 19 yaşındayken, meslektaşı Abdullah Şahin ile yapmıştı. 1973 yılında kızları Oylum'u kucaklarına alan çift, 1977'de anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Usta oyuncu, ikinci evliliğini ise usta müzisyen İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'le yapmıştı. Merve Gencer adında bir kızı olan çift, yollarını ayırmıştı. Ünlü isim, üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yapmıştı.

Nilgün Belgün'den nostaljik paylaşımlar!

"BİR DAHA BÖYLE BİR FOTOĞRAFI KİMSE GÖRMEDİ"

70 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı ile Gencer Ailesi'yle geçirdiği günleri andı. Takipçilerini geçmişe götüren Nilgin Belgün, "Eşim İlhan Gencer piyano çalar biz de Ayten ablayla gelin-kaynana olarak oynarız" mesajını yazdı.

Nilgün Belgün'den nostaljik paylaşımlar!

Evli mutlu çocuklu yıllarımdan. Eşim İlhan Gencer piyano çalar, biz de Ayten ablayla gelin kaynana olarak oynarız. Bizi birbirimize benzeten çok olmuştur. Ayten ablayı zorla oynamaya razı etmiştim. Bir daha da böyle bir fotoğrafı kimse görmedi. Hiç hoşlanmazdı böyle şeylerden. Galiba hayatın en güzel yanı yaşanmış güzel günlerin fotoğrafları.

Nilgün Belgün'den nostaljik paylaşımlar!

"ESKİ KAYINBİRADERİM PAYLAŞMIŞ"

Bora Gencer'in paylaştığı bir fotoğrafı da alıntı yapan Nilgün Belgün, "Eski kayınbiraderim Bora Gencer paylaşmış. 25 yaşındayım ve Ayten Alpman'la İlham Gencer’in geliniyim. Ama gelin maaşım yok. İlham abi yanındaki küçük çocuk Bora. Benim yanımda oturan görümcem Ayşe Gencer. Karşımda oturan güzel kadın Bora'nın annesi Necla Hanım'dı.

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