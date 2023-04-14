Merve Boluğur'dan 3. evlilik açıklaması

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Kanyon’da katıldığı galada çarpıcı açıklamalar yaptı.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün bir filmin galasına misafir oldu.



35 yaşındaki güzel, geçtiğimiz ay 'I said yes' (Evet dedim) paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Bu kare, 'Merve Boluğur evleniyor mu?' sorusunu akıllara getirmişti. Fotoğraftaki elin kimin olduğu merak konusu olurken, ünlü isim kısa süre sonra paylaşımı kaldırmıştı.



Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra DJ Mert Aydın'la evliliği 53 gün süren oyuncu, magazin basınına yansıyan 'evlilik' haberleri hatırlatılınca açıklamalarda bulundu:



'İşime odaklıyım'



'Şu anda tamamen işime odaklıyım. Bir yandan influencer'lık yapıyorum, o da güzel gidiyor. İşime endeksli yaşamak istiyorum artık.”



Son olarak 'İçimdeki Fırtına' (2017) dizisinde 'Ezgi' karakterine hayat veren Merve Boluğur, film ve dizi teklifleri aldığını, şimdilerde senaryo okuduğunu açıkladı:



'Dönmek istiyorum'



'Gelen çok teklif var, değerlendiriyorum. En kısa zamanda yeniden setlere dönmek istiyorum.'