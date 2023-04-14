Hakan Aysev ameliyat oldu!

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra opera kariyerine Viyana'da devam eden Hakan Aysev, 1998 yılında Türkiye'ye dönmüştü. Bir dönem fazla kilolarından dolayı sıkıntılar yaşayan tenor, "Pekçok problem yaşıyordum. Sosyal hayatı çok sevmeme rağmen bunlar benim içime kapanmama neden oldu. Bu yüzden ameliyat olmaya karar verdim. Hekim çok önemli. Çok ciddi bir operasyon ve ölümle bile sonuçlanabilir. O yüzden iyi araştırmak lazım" açıklamasını yapmıştı.2015 yılında mide küçültme ameliyatı olup, 10 ayda 150 kilodan 90 kiloya düşen ünlü operacı, “İçimden bir insan çıktı" diyerek espri yapmıştı.AMELİYAT DÖRT SAAT SÜRDÜUyguladığı sıkı diyet ve sporla kilosunu korumayı başaran 55 yaşındaki sanatçı, sağlık sorunları nüksedince mide fıtığı ameliyatı oldu."İYİLEŞME SÜRECİNDEYİM"Hasta yatağında paylaşım yapan Hakan Aysev, geçirdiği operasyon hakkında bilgi verdi ve sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:Sevgili arkadaşlarım 18 gün önce dört saat süren bir mide fıtığı ameliyatı geçirdim. Dört saat süren güç bir ameliyatı çok başarılı bir şekilde bitiren doktorıma ve şahane ekibine, ayrıca bu süreçte bir saniye bile yanımdan ayrılmayan manevi oğlum Sami İrek'e ve can kuzenlerim Burcu Tüzün Yurtçu, Buket Tüzün Çağlar ve Pelinim Bülbülüme ve süreci en sağlıklı bir şekilde geçirmemi sağlayan emektar Floracığıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyileşme sürecindeyim ve çok şükür ayaktayım.