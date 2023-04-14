  • USD: 19,34 - 19,37
  • EURO: 21,39 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hakan Aysev ameliyat oldu!

Opera sanatçısı Hakan Aysev, 150 kiloya çıkınca; yataktan yorgun kalkmak, uyku apneleri ve sürekli terleme gibi problemler yaşamaya başlamıştı. Mart 2015'te mide küçültme ameliyatı olan ünlü isim, "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" demişti. Yeniden sağlık sorunları yaşayan Hakan Aysev, mide fıtığı ameliyatı geçirdi.

Ekleme: 14.04.2023 - 22:26 Güncelleme: 14.04.2023 - 22:27 / Editör: Ozge Selin
Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra opera kariyerine Viyana'da devam eden Hakan Aysev, 1998 yılında Türkiye'ye dönmüştü. Bir dönem fazla kilolarından dolayı sıkıntılar yaşayan tenor, "Pekçok problem yaşıyordum. Sosyal hayatı çok sevmeme rağmen bunlar benim içime kapanmama neden oldu. Bu yüzden ameliyat olmaya karar verdim. Hekim çok önemli. Çok ciddi bir operasyon ve ölümle bile sonuçlanabilir. O yüzden iyi araştırmak lazım" açıklamasını yapmıştı.

2015 yılında mide küçültme ameliyatı olup, 10 ayda 150 kilodan 90 kiloya düşen ünlü operacı, “İçimden bir insan çıktı" diyerek espri yapmıştı.

Hakan Aysev ameliyat oldu!

AMELİYAT DÖRT SAAT SÜRDÜ

Uyguladığı sıkı diyet ve sporla kilosunu korumayı başaran 55 yaşındaki sanatçı, sağlık sorunları nüksedince mide fıtığı ameliyatı oldu.

Hakan Aysev ameliyat oldu!

"İYİLEŞME SÜRECİNDEYİM"

Hasta yatağında paylaşım yapan Hakan Aysev, geçirdiği operasyon hakkında bilgi verdi ve sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili arkadaşlarım 18 gün önce dört saat süren bir mide fıtığı ameliyatı geçirdim. Dört saat süren güç bir ameliyatı çok başarılı bir şekilde bitiren doktorıma ve şahane ekibine, ayrıca bu süreçte bir saniye bile yanımdan ayrılmayan manevi oğlum Sami İrek'e ve can kuzenlerim Burcu Tüzün Yurtçu, Buket Tüzün Çağlar ve Pelinim Bülbülüme ve süreci en sağlıklı bir şekilde geçirmemi sağlayan emektar Floracığıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyileşme sürecindeyim ve çok şükür ayaktayım.

Hollanda’da Kur'an-ı Kerim’e alçak saldırı: Yine İslam’ı hedef aldılar
Osman Gökçek'ten Şaban Sevinç'e tokat gibi cevap!
Bayraktar Kızılelma'dan güzel haber: Kritik testi başarıyla geçti
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de iftar programında açıklamalar
Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti
Osman Gökçek sahur programına katıldı
Almanya'da skandal görüntüler! Cemil Bayık: Dostlarımızdan Apo için özgürlük istiyoruz
İYİ Partili İzsiz kendini böyle savundu: Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YSK geçici aday listesini yayınladı
Foreign Policy'den dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor
Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!
Japonya'da suikast alarmı! Japon Başbakan Kişida’nın ziyaretinde patlama yaşandı
Süreler kısalıyor ulaşım kolaylaşıyor: İstanbul-Antalya arası 5 saate düşecek! Yeni dönemde de yatırımlar hız kesmeyecek
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Cumhurbaşkanımız evinde oturup video çekmiyor'
Rekabet Kurumu harekete geçti! Mercek altına alınıyor
Bakan Kurum: İFM 17 Nisan'da hizmete açılacak
Karadeniz gazında sona gelindi! Türkiye çifte bayrama hazırlanıyor
Türkiye'nin keskin gözü İMECE uzaya fırlatıldı!
Erzurum'daki anne katilinin savunması: Gizemli ses söyledi

Erzurum'daki anne katilinin savunması: Gizemli ses söyledi

14 Nisan hava durumu: O illere yağış uyarısı!

14 Nisan hava durumu: O illere yağış uyarısı!

Depremin vurduğu Nurdağı'nda köy evlerinin ilk etabı bayramda teslim edilecek

Depremin vurduğu Nurdağı'nda köy evlerinin ilk etabı bayramda teslim edilecek

“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

İstanbul'da barajların doluluk oranı: Yüzde 44,38

İstanbul'da barajların doluluk oranı: Yüzde 44,38

Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek

Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek