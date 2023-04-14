Gülçin Santırcıoğlu'ndan 'evlilik' açıklaması...

'Yalı Çapkını' dizisinde 'İfakat' karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu ile İbrahim Utku Başyazıcı'yı, senarist arkadaşları Kaş tatilinde tanıştırmış. Ünlü oyuncu, o dönemi, eşiyle katıldığı 'Bambaşka Sohbetler' programında anlattı."MÜHENDİSLE NE KONUŞACAĞIM?"Ünlü oyuncu, "Havada da niyetimde de, ne sevgili ne aşk yoktu. Tatilim devam ederken, ikinci lokasyon olarak Kaş'a geçtim. Arkadaşım Özge, 'Doktor var, mühendis var. Gel çok güzel vakit geçirirsin' dedi. Önce 'Biz bir mühendisle ne konuşacağız Özge?' dedim. İşte biz böyle tanıştık. Utku 10 gün sonra bana taşındı. Evde çok konuşuruz, sohbet ederiz. İstiklal Caddesi'nde Nüfus Müdürlüğü'nde evlendik" dedi.