Gül Sunal'ın yorumu güldürdü...

14 Nisan'da vizyona girecek Hava Muhalefeti filminin galası, önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti. Murat Kepez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin galasına katılan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ile ilgili basın mensuplarının yönelttiği soruları cevapladı.'ALİ'Yİ, KEMAL İLE KARŞILAŞTIRMAYIN'Kızı Ezo Sunal ile kameraların karşısına geçen Gül Sunal, 'Çok heyecanlı ve mutluyum. Ali, sürekli beni arayıp 'Gelecek misin?' diye sordu. Onu, Kemal (Sunal) ile karşılaştırmak hiç doğru değil. Herkes kendi yapabildiğini yapacak. Kemal aramızdan ayrıldığında onu her zaman yaşatacağıma dair kendime söz vermiştim. Bunun için bir Youtube kanalı açtım ve orada Kemal'in kendisi için yaptığı arşivi paylaşıyorum. O artık herkesin Kemal'i oldu' dedi.DEĞİŞİMİ HERKESİ ŞAŞIRTTIBaşrollerinde yakın arkadaşlar Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın yer aldığı komedi filminde birkaç karaktere hayat verecek olan Ali Sunal, değişimiyle annesini bile şaşkına çevirdi.'BUNU BEN DOĞURMUŞ OLAMAM'Ünlü oyuncu, rolü için peruk takıp, bıyık bıraktı. Bir diğer rolü için de beyaz peruk takan Ali Sunal'ın makyajla yüzü yaşlandırıldı. Instagram hesabından oğlunun o halini yayınlayan Gül Sunal, 'Bunu ben doğurmuş olamam. Hava Muhalefeti filminde Cemil Yıldırım'ın babası' ifadelerini kullandı.