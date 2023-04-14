Depremzede çocuklarla bir araya geldi...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Hollanda ve Belçika'da düzenlenen bağış kampanyalarına katılan Hadise, depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'a gitti.

Hadise, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremler sonrası afet bölgesine maddi ve manevi destek vermeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, önceki gün UNICEF ile birlikte Hatay Orhanlı'ya gitti.UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, Orhanlı'daki Çocuk Dostu Alanı'ndaki çadır sınıflarda derslere katıldı. Yardım malzemelerini dağıtan ünlü isim, çocuklarla oyunlar oynadı. Hadise, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.