Çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

Reyting rekortmeni Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Instagram hesabında 3 milyona yakın takipçisi bulunan Deniz, süper minili pozlarını peş peşe paylaştı.Deniz leoper desenli süper minisi ile arabada pozlar verdi. 'Ev ile set arasında bir yerdeyim' notu ile paylaştığı pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.44 bin TLOyuncunun üzerindekiler merak konusu oldu. Rotate marka sweatshirt 2 bin 896 TL. Çantası ise Prada, 44 bin TL.