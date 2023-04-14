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'Atiye' dizisi davasında karar çıktı!

Yazar Şengül Boybaş'ın romanından esinlenerek hayata geçirildiği öne sürülen, dijital platformda yayınlanan 'Atiye' dizisinin tanıtımlarında, Boybaş’ın ismine yer verilmediği iddiasıyla açılan dava karara bağlandı.

Ekleme: 14.04.2023 - 00:35 Güncelleme: 14.04.2023 - 00:36 / Editör: Ozge Selin
Şengül Boybaş, ‘Dünyanın Uyanışı’ adlı romanından esinlenerek hayata geçirildiği öne sürülen ve başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsur’un canlandırdığı Atiye dizisinin ön jeneriğinde fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek, OG Prodüksiyon şirketine dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, “Şengül Boybaş da eserinin mali haklarını, OG Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri AŞ.’ye dijital platformda yayımlanacak bir diziye dönüştürülmesi şartıyla devretmiştir. Şengül Boybaş’ın romanının ana karakterinin ismini taşıyan Atiye isimli dizinin ilk sezonu da dijital platformda yayımlanmıştır. Ancak yapımcı firma OG Prodüksiyon, Atiye adlı dizinin ön jeneriğinde Şengül Boybaş ve eserinin adına yer vermemiştir. Şengül Boybaş ile eserinin adı filmin arka jeneriğinde kullanılmıştır. Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağırılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş’ın ve eserinin adın anılmamıştır. Boybaş’ın mali ve manevi haklarına yönelik tecavüzün önlenmesini istiyoruz’’ ifadeleri kullanılmıştı.

'Atiye' dizisi davasında karar çıktı!

Konuya ilişkin açılan dava karara bağlandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan davacı avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Davalı tarafın avukatı ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, davanın reddine hükmetti.
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