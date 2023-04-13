Yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi

Ekranların tanınan yüzü Pelin Karahan’ın eşi, oğullarının babası Bedri Güntay iki hafta önce ikinci kez ameliyat olmuştu. Geçenlerde sağlığına kavuşup taburcu edildi.Çift kötü günleri unutmak, stres atıp moral bulmak için tatile çıktı. Rotaları da Finlandiya Lapland oldu.Tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Pelin Karahan, karelere şu notu düştü:"Burada hava eksi 20 derece. Ona göre giyiniyoruz tabii. Benim en büyük hayallerimden biri Kuzey Işıkları’nı görmekti.Bedri de organize etti. Çok şükür nasip oldu, gördük. Rüya gibiydi. Asla unutamayacağımız anlara şahitlik ettik. Onca yol gelmemize değdi"