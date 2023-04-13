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Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz için iftar yemeği verdi. Hatay'a giderek Duymaz'ın ailesiyle bir araya gelen Uluğ, "Senin hayalin benim hayalim olmuştu" dedi.

Ekleme: 13.04.2023 - 01:44 Güncelleme: 13.04.2023 - 01:47 / Editör: Ozge Selin
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, halası ve eniştesi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremin 12. gününde enkazdan çıkarılan Duymaz'ın arama sürecinde mücadele eden şarkıcı Derya Uluğ, son yaptığıyla alkış topladı.

Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi

TAHA DUYMAZ İÇİN İFTAR YEMEĞİ VERDİ

Derya Uluğ, Hatay'a giderek Taha Duymaz adına iftar yemeği verdi. "Taha Duymaz Mutfağı" yazılı pankartlar astıran şarkıcı, fenomenin ailesiyle de bir araya geldi.

Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi

"KEŞKE SEN HAYATTA OLSAYDIN"

Sosyal medya hesaplarından iftar yemeğinden kareleri paylaşan Uluğ, "Keşke sen hayatta olsaydın ve kendin yapsaydın o yemekleri. Olmadı… Senin hayalin benim hayalim olmuştu. Bugün gerçek oldu. Umarım bir yerlerden görüyorsundur. Mekanın cennet bahçesi olsun gönlü güzel Taha'm" dedi.

Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi

"SARILDIK, AĞLADIK, TAHA'YI ANDIK"

Duymaz'ın annesi ve ağabeyiyle de bir fotoğrafını paylaşan Derya Uluğ "Taha'nın annesi Meryem Teyze'yi, kardeşlerini, evini ziyaret ettik. Sarıldık, ağladık, Taha'yı andık" ifadelerini kullandı.

Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi
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