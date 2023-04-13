İrem Derici: Aşkımı haykırmak hoşuma gidiyor

İrem Derici, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda 'At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim' itirafında bulunmuştu. 35 yaşındaki şarkıcının, kendisinden altı yaş küçük, eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.Derici'nin yeni aşkı, eski sevgilisi Cem Belevi'nin arkadaşı çıkmıştı. Derici ile ilişkisi ihanet yüzünden biten Belevi ile Atakan Işıktutan, önceki gün birlikte Galatasaray maçını izlemeye gitmişti.Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen popçu Derici, sevgilisi Işıktutan ile tatile geçtiğimiz haftalarda Amsterdam tatiline çıkmıştı. Amsterdam'a giden çiçeği burnunda aşıklardan sık sık romantik paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkmıştı.Doludizgin süren ilişkilerine farklı bir soluk getirmek isteyen çift, son olarak ise spora başlamıştı. Birlikte antrenman yapan ikili, sonrasında birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı. -Derici, o kareye, “Birbirimizi parçalamadan antrenmanı bitirince biz” notunu düşmüştü.Ünlü çift, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'yı buluşturan ‘Özür Dilerim' filminin geçtiğimiz akşam gerçekleşen özel gösterimine katıldı.Basın mensuplarıyla bir araya gelen Derici, “Koştur koştur geldik. Ben pek galalara katılmam, konu İbo ve Oğuzhan olunca geldim. Çeşme'ye doğum günümü kutlamaya gittik. Güzel geçti. Çeşme'yi boş görmezdik kolay kolay, bu yüzden o zaman gittik” diye konuştu.Sevgilisi Atakan Işıktutan'ın kendisine sert bir şekilde spor yaptığını söyleyen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:Bir aydır tayttan başka bir şey giyinmiyorum, sağ olsun deli gibi spor yaptırıyor bana. İlişkimiz gayet güzel gidiyor, kötüye takılırsam evin yolunu bulamam çünkü. Bu yüzden aşkımı haykırmak hoşuma gidiyor.