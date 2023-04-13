İlk olarak Söylemezsem Olmaz duyurmuştu! Ayrılık kesinleşti

Beyaz TV'de yayınlanan, hafta içi her gün magazin gündemine damga vurup gündem belirleyen 'Söylemezsem Olmaz' programının bir haberi daha doğru çıktı.Kısa bir ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha veren ve 28 Ağustos'ta Sarıyer'de bir otelde nikâh masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldı.Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi, aldıkları ayrılık ararını İnstagram hesaplarından duyurdular.8 aylık evliliklerini kurtarmak için çabalayan çift başarılı olamadı, anlaşmalı boşanmak için düğmeye bastı.Özdemir'in geçtiğimiz günlerde Koç'la kaldığı Levent'teki evinden eşyaları alıp, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki evine geçtiği iddia edildi.Özdemir, oyunculuk kariyeriyle de ön planda olan eşinin yarın vizyona girecek olan 'Özür Dilerim' adlı filminin önüne geçmemek için boşanma dilekçesini önümüzdeki günlerde mahkemeye sunacak.