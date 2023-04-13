Ferzan Özpetek'ten Zerrin Tekindor'a destek...

İtalya'da yaşayan dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, uzun bir aradan sonra İstanbul’a geldi. 64 yaşındaki usta yönetmen, yakın arkadaşı Zerrin Tekindor ile bir araya geldi.

Ferzan Özpetek, geçtiğimiz akşam Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu 'Toz'u izledi. İkili, Zorlu PSM kulisinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleme aldığı Toz'un yönetmenliğini Hira Tekindor üstleniyor. Zerrin Tekindor oyunda çok sayıda kişiliğe bürünüyor. Hikâye ve karakter geçişlerine ise ışık ve ses efektleri eşlik ediyor.