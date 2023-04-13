Eser Yenenler yaşadıklarını ilk kez anlattı

Eser Yenenler katıldığı Katarsis adlı programda, yaşadığı zor dönemlerden bahsetti. Bir dönem ağır depresyonda olduğunu söyleyen Eser Yenenler, kendisini bu durumdan eşi Berfu Yenenler'in çıkardığını söyledi.

Eser Yenenler, YouTube'de psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu. Eser Yenenler burada özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Eser Yenenler, bir dönem çok ağır depresyona girdiğini söyledi.



Değişen karakterinden bahseden Eser Yenenler, "Herkes iyi olsun isterken, kendimle biraz mesafe koymuşum arama. Bir karar verdiğimde biri kırılacaksa vazgeçtiğim çok oldu." dedi. Yenenler bu durumu, eşi Berfu Yenenler ile aştığını söyledi.



"GİRDİĞİM DEPRESYONDAN BERFU YENENLER ÇIKARDI"



Doğmuş olduğu evden ve depresyon döneminden bahseden Yenenler, "Benim doğduğum ev iflas etmiş bir baba. Özel hastanede doğuyorum. Parasızlıktan beni hastaneden çıkaramıyorlar. Bu tersliğin üstüne babam kansere yakalanıyor ve babam ölüyor." ifadesini kullandı.



Bu süreçte annesinin büyük bir depresyon geçirdiğini ve kendisinin de büyük bir depresyon geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Bundan 5-6 sene önce çok sert bir depresyona girdim. Beni o depresyondan Berfu çıkardı." dedi.