'Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteri ile olarak hafızalarda yer eden Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi.Haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan ünlü çift, 15'inci evlilik yıl dönümlerini, sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı."İNADIMIZDAN DEĞİL, SEVGİMİZDEN MAHÇUP EDERİZ"Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'un fotoğrafına, "Bizim için '15 güne ayrılır' dediler, 15 ay diye düzelttiler, 15 yıl oldu evleneli. 15 ömür olsa inadımızdan değil, sevgimizden mahçup ederiz. Bakıp şu resime, nasıl hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaçar" mesajını yazdı."SENİNLE BİR ÖMÜR"Pınar Altuğ ise eşini etiketleyip, kalp emojisi de eklediği nikah fotoğrafına, "15 sene... Seninle bir ömür" notunu düştü. Paylaşım 20 binden fazla beğeni aldı."O ŞANSLI ADAM BEN OLUYORUM"Yağmur Atacan'ın, eşinin Instagram gönderisine, "Evet. O şanslı adam ben oluyorum, ta kendisi" yorumunu yapması dikkat çekti.