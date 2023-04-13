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Alişan'dan 'üçüncü çocuk' açıklaması!

Şarkıcı Alişan (46) ile 'Dostlar Mahallesi' adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Buse Varol (33), 2018 yılında nikâh masasına oturdu. 2019'da oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldı. "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna Alişan'dan çarpıcı bir cevap geldi.

Ekleme: 13.04.2023 - 01:50 Güncelleme: 13.04.2023 - 01:53 / Editör: Ozge Selin
Alişan, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, 'Her şey güzel gidiyor. Ceylan'ı okuldan aldım, yemek yiyeceğiz. Sonra da alışveriş yapacağız. Yapabileceğim çok bir şey yok, şarkı yapıyorum, konser veriyorum, hayatımda aradığım başka bir heyecan yok. Huzur ve sağlık önceliğim' şeklinde konuştu.

'ESTETİK PAHALI OLDU'

'Eskiden Ramazan ayı sanatçılar için estetik ayı olurdu. Hatırlar mısınız?' sorusuna Alişan, 'Evet, hatırlıyorum ama artık yaptırıyorlar mı bilmiyorum! Estetik pahalı oldu. İnsanlar iğne ve dolguyu tercih ediyorlar. Kim nasıl iyi hissediyorsa kendini o şekilde hareket edebilir' cevabını verdi.

Alişan'dan 'üçüncü çocuk' açıklaması!

'YANLIŞLIKLA OLMUŞTUR'

Geçtiğimiz günlerde eşi Buse Varol'a yönelik bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı eleştiriyi annesi Suzan Tektaş'ın beğenmesi ile ilgili yapılan haberler hatırlatılan şarkıcı, 'Annem sosyal medyayı sadece bakmak için kullanır. Yanlışlıkla olmuştur. Beğeni ya da yorum kısmı ile ilgilenmez. Annem, Selçuk vefat ettikten sonra evden çıkmıyor. Mezarlıktan eve, evden mezarlığa gidiyor. Başka yaptığı bir şey yok kadının. Huzurlu ve mutluyuz. Hiçbir sorun yok' diyerek, konuya açıklık getirdi.

Alişan'dan 'üçüncü çocuk' açıklaması!

'EĞİTİM KONUSUNDA TÜRKİYE EN İYİ ÜLKE'

Burak ve Eliz adında iki çocuğu olan Alişan, 'Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

Çok zor. Burak kura ile bir okul kazandı, biz de sevindik ama sonra kumbaraları açtık (gülüyor). Eğitim için yurt dışına gönderme niyetim yok. Türkiye eğitim konusunda bence en iyi ülke. Futbola çok merakı var, 'Futbolcu olacağım' diyor. Arda Güler hayranı ve tanışmak istiyor onunla. Evde yatana kadar formayı üstünden çıkarmıyor. Altyapıya yazılmak isterse şu yönetim varken göndermem. Çocuk dört yaşında, daha derbi galibiyeti görmedi. Psikolojisi bozuldu, yenildiğimiz maçlardan sonra ağlıyor. Neredeyse 'Beni neden Fenerbahçeli yaptın!' durumuna geldi.

Alişan'dan 'üçüncü çocuk' açıklaması!

'ÇAĞLA MUTLULUĞU HAK EDİYOR'

Ünlü isim, yakın dostu Çağla Şıkel'in yıllar sonra Avukat Nail Gönenli olan birlikteliği hakkında, 'Çok mutluyum onun adına. Geçen konuştuk birlikte yemeğe çıkacağız. Henüz tanışma fırsatım olmadı. Çağla her türlü mutluluğu hak ediyor' dedi.

Alişan'dan 'üçüncü çocuk' açıklaması!

'AZ SPOR YAPSIN, BENDEN ÇOK KASI VAR'

'Çağla Şikel'e evlilik tavsiyelerinde bulundunuz mu?' sorusu da yöneltilen Alişan, 'Ona tek tavsiyem az spor yapsın, benden daha çok kası var!' diyerek herkesi güldürdü.
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