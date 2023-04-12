Yüzünün son hali olay oldu!

Geçtiğimiz yıl evlenen oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'un evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından güzel oyuncunun evi terk ettiği iddia edilmişti.Boşanacağı iddiasıyla gündeme gelen Oğuzhan Koç, dün son filminin galasında görüntülendi. Koç son haliye dikkat çekti. Koç, katıldığı galada fondöteni fazla kaçırınca sosyal medyanın diline düştü.Gözler Demet Özdemir'i aradı ama Koç galada yalnızdı. Demet Özdemir'in sete olduğu için galaya gelemedi.Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir'in galaya gelmemesiyle ilgili şunları söyledi:Çok güzel bir sahnede oynadı. Sesiyle gerçekten karaktere can verdi. Buradan sizin aracılığınızla yönetmen olarak kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun.Sette olduğu için yetişemedi. Olayı magazine dökmeyelim bugün. Ustalarımız burada. Zaten sizinle sürekli karşılaşıyoruz. Karşılaştığımızda konuşuruz"Sette olduğu için galaya yetişemediği söylenen Demet Özdemir, film sonrası düzenlenen eğlenceye de katılmadı.