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Yıldız Tilbe imajını değiştirdi

Şarkıları dillere pelesenk olan ünlü isim Yıldız Tilbe, imaj değişikliğine gitti. Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kısa sürede gündem oldu. Ünlü şarkıcının paylaşımı beğeni topladı.

Ekleme: 12.04.2023 - 10:40 Güncelleme: 12.04.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Kendine has tarzı ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Yıldız Tilbe, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"SAÇIMI KESTİM KINALADIM"

Bir süredir sessizliğe bürünmüş olan Tilbe, yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Uzun saçlarını kesen ve kınalayan Yıldız Tilbe son halini paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımına "Saçımı kestim, kınaladım. Oturuyorum hanım hanım, ne yapayım" notunu düştü. Sonrasında "Kısa oluverdi birden iyi oldu. Yüzüme düşen saç taneleriyle anlaşamıyorduk" dedi. Akabinde son halini paylaştı.

İşte o paylaşım;

Yıldız Tilbe imajını değiştirdi

Yıldız Tilbe imajını değiştirdi
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