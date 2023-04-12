Yıldız Tilbe imajını değiştirdi

Kendine has tarzı ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Yıldız Tilbe, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Bir süredir sessizliğe bürünmüş olan Tilbe, yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Uzun saçlarını kesen ve kınalayan Yıldız Tilbe son halini paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımına "Saçımı kestim, kınaladım. Oturuyorum hanım hanım, ne yapayım" notunu düştü. Sonrasında "Kısa oluverdi birden iyi oldu. Yüzüme düşen saç taneleriyle anlaşamıyorduk" dedi. Akabinde son halini paylaştı.İşte o paylaşım;