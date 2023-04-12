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Berfu Yenenler'e doğum günü sürprizi

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen eşi Berfu Yenenler'e doğum günü sürprizi yaptı.

Ekleme: 12.04.2023 - 09:18 Güncelleme: 12.04.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Katıldığı güzellik yarışmasında tescillenen güzel Berfu Yenenler, oyuncu Eser Yenenler ile 2019 hayatını birleştirdi.

2 çocukları var

Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Ünlü oyuncu Eser Yenenler, bugün eşi Berfu Yenenler'e sürpriz yaptı. Doğum gününü kutlayan Berfu Yenenler, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.

"Benim senem olacak"

Berfu Yenenler yaptığı paylaşımda, "18 yaşındaki küçük Berfu 10 sene sonra harika bir ailen oldu. 28 biliyorum ki benim senem olacaksın." ifadelerini kullandı.

Eşine sürpriz yapıp doğum gününde eşini Roma'ya götüren Eser Yenenler, Roma'dan fotoğraflar da paylaştı.

"Ömürlük sevgilim"

Eser Yenenler paylaşımın altına ise, "İyi ki doğdun biricik karım. Benim oyun arkadaşım, tatil arkadaşım, sahne arkadaşım, iyi ki doğdun. Birlikte nice yıllarımız, başarılarımız olsun inşallah benim ömürlük sevgilim!" ifadelerini kullandı.

"Evlilik aşkı öldürmüyormuş"

Berfu Yenenler, Roma'da çektirdiği bir karenin altına "Evlilik aşkı öldürmüyormuş bu arada." yazdı.

Berfu Yenenler'e doğum günü sürprizi

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