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Alişan sessizliğini bozdu!

Alişan Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş kriziyle ilgili sessizliğini bozdu! Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol, geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlamasıyla gündeme gelmişti. Buse Varol hakkında sosyal medyada yapılan bir yorumu beğenen kayınvalide Suzan Tektaş'ın bu hamlesi ikili arasında yeni bir krizin fitilini ateşlediği iddiasını gündeme getirdi. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Alişan bakın neler söyledi... .

Ekleme: 12.04.2023 - 09:03 Güncelleme: 12.04.2023 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol yeni kriz iddialarıyla gündeme gelişmti. Suzan Tektaş'ın sosyal medyadaki beğenisinin gelin kayınvalideyi yeniden karşı karşıya getirdiği ileri sürülmüştü. Alişan annesi ve eşi arasında yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.

Buse Varol'a yapılan yorumu kayınvalide Suzan Tektaş'ın beğenmesiyle iddiaya göre geçen yıl yaşanan gerginlik yeniden alevlendi.

Kayınvalidenin bu hamlesi, "Buse Varol istenmeyen gelin mi" yorumuna neden oldu. Eşi Alişan ile arasında sorun olduğu iddiasıyla gündeme gelen Buse Varol'dan cevap niteliğinde paylaşım geldi.

Alişan ile peş peşe yaptığı paylaşımlara kalp koyarken ünlü türkücü de eşinin paylaşımlarını kendi sayfasında yayınladı.

Tüm yaşananların ardından Alişan ilk kez sessizliğini bozdu. 2 çocukları olan Alişan ve Buse Varol cephesinde neler olduğu merak ediliyordu. Alişan annesi ve eşi arasında olanlara açıklık getirdi. Günler sonra ilk kez konuşan Alişan, "Annem bakar sadece, kardeşim vefat ettiğinden beri evden dışarı çıkmıyor ki zaten. Bilmez ki o canı sıkılıyor bakıyor Instagram'a öyle." dedi.

"AĞZI YAMULMUŞ YAZIK"

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekanda doğum günü kutlaması yapan çift çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Varol, "Aslında doğum günüm ayın 25'inde ama bugün arkadaşlarımızla yemek yiyelim dedik. Birlikte kutladığımız 6'ncı doğum günümüz" demişti.

"GENİŞ AİLE GÜZELDİR"

İki çocuk annesi oyuncu, "Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Geniş aile güzeldir" açıklamasıyla kafaları karıştırmıştı.

Buse Varol'un dudakları ise gözden kaçmadı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre yeni yaşına yeni dudaklarıyla girdi. Varol'un dolgusu gözden kaçmazken sosyal medyada oyuncuyu görenler "Ağzı yamulmuş yazık" yorumlarında bulundu.

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Buse Varol'un eski halini görenler şok oldu.

Daha önce hiç estetiği olmadığını söyleyen Varol'u görenler inanamadı. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafı!

Alişan sessizliğini bozdu!

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