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Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım...

'Pis Yedili' adlı gençlik dizisinde canlandırdığı 'Canburger' rolüyle tanınan, son olarak final yapan 'Üç Kuruş' dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu, annesi Gamze Yüceer'in fotoğrafını paylaştı, doğum gününü kutladı.

Ekleme: 11.04.2023 - 00:59 Güncelleme: 11.04.2023 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katılan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun olan Uraz Kaygılaoğlu, annesi Gamze Yüceer'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım...

Çok izlenen dizilerde canlandırdığı karakterlerle adını geniş kitlelere duyuran 35 yaşındaki oyuncu, Instagram gönderisine, "Nice yaşlara anacığım" notunu düştü.

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