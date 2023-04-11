Ünlü çifitn pozuna beğeni yağdı...

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban, yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker ile yarışma sonrası aşk yaşamayı başlamıştı. Kısa süre önce şaşalı bir düğünle evlenen çiftin son pozları hayranlarını mest etti. İlayda Şeker ve İsmail Balaban'a yorum yağdı.

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban yarışmada nişan atıp zor günler geçirmişti. Balaban yarışma sonrası ise yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.Birlikteliklerini resmiyete döken İsmail Balaban ile İlayda Şeker, iki düğünle evlendi. Düğünde saçılan paralarsa o günlerde çok konuşuldu."EN DOĞAL ÇİFT"Düğün sonrası Dubai'de balayı yapan ikiliden İlayda Şeker son olarak eşiyle pozlarını paylaştı. İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın pozlarına hayranlarından "En doğal çift" yorumları geldi.