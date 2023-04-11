Teoman: Bu başka türlü bir konser

Konsere tek başına gitar ve mızıka çalarak başlayan Teoman, "Beni rock yıldızı gibi değil, hikaye anlatıcısı gibi düşünün bu konserde. Bu başka türlü bir konser. Sadece birbiriyle ilintili hikayeleri anlatıyorum. Şimdi bunun normal Teoman konseri zannedenler, genelde verdiğim konserleri bekleyenler için şimdiden geçmiş olsun" diyerek, salonu dolduran binlerce İstanbulluya gecenin uyarısını yaptı.Teoman, gecede yeni teklisi 'Nevrozumun Zindanı' performansında alternatif müziğin önemli isimlerinden Korhan Futacı'yı ağırladı. Futacı, ünlü isme saksafonu ile eşlik etti.