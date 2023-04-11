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Söylediği şarkıyla gündeme damga vurdu

Şarkı söylediği Aile dizisi ile Serenay Sarıkaya bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer gibi isimlerin de yer aldığı Aile dizisinde Serenay Sarıkaya Merve Özbey'in Yaramızda Kalsın şarkısı ile beğenileri topladı. İşte detaylar…

Ekleme: 11.04.2023 - 09:06 Güncelleme: 11.04.2023 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya Devin karakterine hayat verirken, Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterini canlandırıyor. Aile dizisinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında sesi ile ön plana çıkan Serenay Sarıkaya'nın söylediği şarkı sosyal medyaya damga vurdu.

Yeni bölümde Devin ve Aslan eğlenmek için bir mekana gidiyor. Sahnede şarkı söyleyen sanatçı Aslan'a yakın davranınca Devin çileden çıkıyor. Sahnede yer alan kişi mikrafonu Aslan ve Devin'e çevirince olanlar oluyor.

SERENAY SARIKAYA HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

Aile dizisinde canlandırılan karakter Aslan, Devin'in sesinin güzel olmadığını belirtince Serenay Sarıkaya mikrafonu alıyor ve şarkıya başlıyor. Merve Özbey'in Yaramızda Kalsın şarkısı ile giriş yapan Serenay Sarıkaya, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Ayrıca daha önce rol aldığı Medcezir dizisinde de ara ara şarkı söyleyerek büyük beğeni topluyordu.

Serenay Sarıkaya'nın performansına izleyiciler tarafından tam puan verilirken 'Devin Akın farkı', 'Serenay Sarıkaya muhteşemsin', 'Türkiye'de rakibi yok' gibi yorumlarda geldi.

Söylediği şarkıyla gündeme damga vurdu
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