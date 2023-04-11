Sıla Türkoğlu: Bugün aşık olasım geldi

Sıla Türkoğlu, "Depremzedeler adına yapılan bir organizasyon olduğu için destek olmak istedik. Umarım yardımlar yerini bulur. Keyifli bir akşamdı, soğuğa rağmen çok eğlenceliydi. Set temposunda iyi geliyor böyle akşamlar" dedi."BANA BÜTÜN SAFLIĞIYLA YAKLAŞMALI"23 yaşındaki oyuncu, aşk hayatıyla ilgili, "Uzun süredir hayatımda biri yok ama bugün böyle Yalın'ı dinleyince aşık olasım geldi. Kader kısmet bu işler. Her şeyden önemlisi karşımdaki insanın bana bütün saflığıyla yaklaşmasını isterim" açıklamasını yaptı.