Sibel Alaş şarkısının sözlerini unuttu!

İlk albümünü 1995 yılında çıkaran, albümle aynı adı taşıyan 'Adam' parçası ile 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcı Ödülü'nü kazanan Sibel Alaş, önceki akşam Kalamış'ta bir mekanda müzikseverlerle buluştu.

Sahnesini arka arkaya söylediği 'Adam', 'Fem' gibi sevilen parçalarıyla açan Sibel Alaş, 90’larda hit olan şarkılarından 'Firarım Ben'e de istek yapılınca, hayranlarını kırmayarak şarkıyı okumak istedi ama yarısında sözlerini unuttu."YAŞLANIYOR MUYUZ NE?"Sibel Alaş, "Bu şarkımı uzun zamandır sahnede söylemiyordum. İnsan kendi yazdığı şarkının sözlerini unutabiliyor demek ki, yaşlanıyor muyuz ne?" sözleriyle izleyenleri güldürdü.