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Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraflar!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sık sık takipçileriyle iletişim kurmak için kullandığı Instagram hesabından yeni pozlarını yayınladı. Sarıkaya'nın siyah-beyaz kareleri, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Ekleme: 11.04.2023 - 22:22 Güncelleme: 11.04.2023 - 22:24 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya hesabında 9.7 milyon takipçisi bulunan 30 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni pozlarını peş peşe hayranlarının beğenisine sundu.

Siyah-beyaz paylaştığı karelere, "Yine ben, yine ben, yine ben!' notunu düşen ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraflar!

Takipçileri, Serenay'a; "Gerçek misin sen?", "Sanat dünyasında herkes birbirinin aynısi olmuşken Serenay Sarıkaya doğallığı ile daha da bir güzel ve çok büyük yetenek" ve "Her zaman güzel, her zaman zarif" gibi mesajlar yazdı.

Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraflar!
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