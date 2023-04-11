Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraflar!

Sosyal medya hesabında 9.7 milyon takipçisi bulunan 30 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni pozlarını peş peşe hayranlarının beğenisine sundu.Siyah-beyaz paylaştığı karelere, "Yine ben, yine ben, yine ben!' notunu düşen ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.Takipçileri, Serenay'a; "Gerçek misin sen?", "Sanat dünyasında herkes birbirinin aynısi olmuşken Serenay Sarıkaya doğallığı ile daha da bir güzel ve çok büyük yetenek" ve "Her zaman güzel, her zaman zarif" gibi mesajlar yazdı.