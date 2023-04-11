Partnerini öve öve bitiremedi!

Burcu Özberk ile Gökhan Alkan Kraliçe adlı dizide beraber rol alıyorlar. Rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteri Ateş'i sevdiğini söyleyen Gökhan Alkan, partneri Burcu Özberk'i de öve öve bitiremedi.

Kraliçe dizisinde 'Ateş Akça' karakterini oynayan Gökhan Alkan, geçtiğimiz gün kuaföründen çıkarken görüntülendi. Rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteri Ateş hakkında konuşan Alkan, şu ifadeleri kullandı:



"Çok severek kabul ettiğim bir iş oldu" diyen Alkan, "Ateş karakterini çok sevdim. Hayat enerjisi ve çalışmayı çok sevmesi hoşuma gidiyor." ifadesini kullandı.



"BURCU ÖZBERK İÇİN NE DESEM AZ"



Gökhan Alkan, partneri Burcu Özberk hakkında da şunları söyledi:



"Onun için ne desem az! Harika bir insan ve harika bir partner. Çok iyi anlaşıyoruz ve birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Onun ismini görünce sete koşa koşa giderim."



