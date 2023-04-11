Meryem Uzerli'ye şikâyet yağdı

Meryem Uzerli'nin son hali sosyal medyada gündem oldu. Yüzündeki değişiklikle dikkat çeken Uzerli'ye bazı takipçileri "İnsan bunu kendisine neden yapar?" ve "Lütfen daha fazla estetik yapma" yorumunda bulundu

Şimdilerde tüm vaktini kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da geçiren Meryem Uzerli, birçok ünlü isim gibi estetik modasını yakından takip ediyor.



Yüzüne yeni işlem yaptırdığı ileri sürülen Meryem Uzerli, takipçilerini hüsrana uğrattı.



Son halini sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla gözler önüne seren Meryem Uzerli'ye birçok takipçisi estetiğin dozunu fazla kaçırdığını ifade etti.



Çene ve yanak dolgusu yaptırdığı ileri sürülen Meryem Uzerli'ye bazı takipçileri yaptıkları yorumlarla sitem etti.



'VAZGEÇ ARTIK ŞU SEVDADAN'



Meryem Uzerli'ye gönderilen yorumlardan bazıları şöyle...



*Lütfen daha fazla estetik yapma!



*Güzelim Meryem ne yaptın kendine? Ne kadar güzeldin sen yaa...



*Lütfen artık estetik yaptırma. Yanaklarına ne yaptın öyle?



*Vazgeç artık şu sevdadan...



*Estetik olmadan hâli dahada güzeldi.



*Doğal güzelliği gitmiş.



*Botoks ve dolgu uygulamayın, yakışmıyor.



'Evleri sattım, dünyayı gezdim!'



İKİ ÇOCUK ANNESİ



Öte yandan Meryem Uzerli, 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin bu iki yıl sonra da Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti.



'BENİM ÇOCUĞUM BABASIZ BÜYÜDÜ'



Meryem Uzerli ve Can Ateş kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ise yollarını ayırmıştı. Ünlü oyuncu, 'Benim ve çocuğumun babasıyla artık bir bağlantısı yok ama hayat bu. Yapacak bir şey yok. Bir çocuk babasıyla büyüyünce daha farklı oluyor ama benim çocuğum babasız büyüdü' ifadelerini kullanmıştı.



Yaşamının büyük bir kısmını Almanya'da gözlerden uzak bir şekilde geçiren Meryem Uzerli, 2021'de Lily Koi adında bir kızı daha dünyaya gelmişti. Lily Koi'nin babası ise merak konusu olmuştu.



Meryem Uzerli'nin sevgilisi Instagram'daki diğer sayfası 'MUPortrait'te yayınladığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı. Uzerli, daha sonra Berlin'deki bir berber dükkanında birlikte verdikleri pozu paylaşmıştı.