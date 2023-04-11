Hababam Sınıfı'nın acı kaybı!
Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerinden olan 'Hababam Sınıfı'nda rol alan Necati Demirel, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata veda etti.
'Hababam Sınıfı'nın kadrosundan bir isim daha eksildi.
Türk Sineması'nın unutulmaz yapımlarından olan seride rol alan Necati Demirel hayatını kaybetti.
Demirel, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
68 yaşında vefat eden oyuncu, filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı 'Şaban' karakterinin tereyağını, Halit Akçatepe'nin hayat verdiği 'Güdük Necmi' ile çaldığı sahne ile hafızalarda yer edinmişti.
'Hababam Sınıfı'dan rol alan ve aramızdan ayrılan diğer isimler ise şöyle...
Münir Özkul - Mahmut Hoca (5 Ocak 2018)
Adile Naşit - Hafize Ana (11 Aralık 1987)
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri (29 Ekim 1986)
Kemal Sunal - İnek Şaban (3 Temmuz 2000)
Tarık Akan - Damat Ferit (16 Eylül 2016)
Halit Akçatepe - Güdük Necmi (31 Mart 2017)
Muharrem Gürses - Okul müdürü Muharrem Gül (7 Nisan 1999)
Cem Gürdap - Tulum Hayri (11 Eylül 2007)
Akil Öztuna - Akil Hoca (18 Kasım 1976)
Ertuğrul Bilda - Kül Yutmaz (10 Aralık 1993)
Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz (18 Temmuz 2012)
Ayşen Gruda - Ayşe ve Melahat (23 Ocak 2019)
Türk Sineması'nın unutulmaz yapımlarından olan seride rol alan Necati Demirel hayatını kaybetti.
Demirel, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
68 yaşında vefat eden oyuncu, filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı 'Şaban' karakterinin tereyağını, Halit Akçatepe'nin hayat verdiği 'Güdük Necmi' ile çaldığı sahne ile hafızalarda yer edinmişti.
'Hababam Sınıfı'dan rol alan ve aramızdan ayrılan diğer isimler ise şöyle...
Münir Özkul - Mahmut Hoca (5 Ocak 2018)
Adile Naşit - Hafize Ana (11 Aralık 1987)
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri (29 Ekim 1986)
Kemal Sunal - İnek Şaban (3 Temmuz 2000)
Tarık Akan - Damat Ferit (16 Eylül 2016)
Halit Akçatepe - Güdük Necmi (31 Mart 2017)
Muharrem Gürses - Okul müdürü Muharrem Gül (7 Nisan 1999)
Cem Gürdap - Tulum Hayri (11 Eylül 2007)
Akil Öztuna - Akil Hoca (18 Kasım 1976)
Ertuğrul Bilda - Kül Yutmaz (10 Aralık 1993)
Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz (18 Temmuz 2012)
Ayşen Gruda - Ayşe ve Melahat (23 Ocak 2019)