Hababam Sınıfı'nın acı kaybı!

'Hababam Sınıfı'nın kadrosundan bir isim daha eksildi.Türk Sineması'nın unutulmaz yapımlarından olan seride rol alan Necati Demirel hayatını kaybetti.Demirel, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.68 yaşında vefat eden oyuncu, filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı 'Şaban' karakterinin tereyağını, Halit Akçatepe'nin hayat verdiği 'Güdük Necmi' ile çaldığı sahne ile hafızalarda yer edinmişti.'Hababam Sınıfı'dan rol alan ve aramızdan ayrılan diğer isimler ise şöyle...