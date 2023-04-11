Caner Cindoruk doğum gününü bağışladı!

Caner Cindoruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile otizm farkındalığına dikkat çekerek, otizmli çocuklar için doğum gününde anlamlı bir kampanya başlattı."EN GÜZEL HEDİYE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLAR OLACAK"Sevgili ailem, dostlarım 2 Nisan Otizm Farkındalık Ayı'na özel ben de iyilik dolu hareketlere dahil olmak istedim. 17 Nisan tarihindeki doğum günümü TODEV'den destek alan çocuklar ile paylaşmaya karar verdim. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. El ele verelim otizmli çocukları farkında olalım. Destekleriniz için teşekkür ederim.