Burak Özçivit'in 5 milyon TL'lik tekne keyfi...

Burak Özçivit'in, geçtiğimiz ocak ayında Kerem adını verdikleri oğlunun doğumu ile ikinci kez anne olan Fahriye Evcen'e, son model bir cip aldığı haberi basına yansımıştı. Denize olan tutkusuyla dikkat çeken Özçivit, bu kez kendisi için 5 milyon TL'ye tekne aldı. Ünlü oyuncu, ailesiyle mavi tur yapacağı başka bir tekne için de dudak uçuklatan bir rakamı gözden çıkardı.

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Çift, ocak ayında ikinci bebeklerine kavuşmuştu."HER ŞEY YOLUNDA"Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta Akmerkez’de el ele alışveriş turunda objektiflere yansımıştı. 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, gazetecilerle konuşarak; "Her şey yolunda" demişti.10 MİLYON TL'LİK DOĞUM HEDİYESİ!Yakışıklı oyuncunun ikinci doğum için eşine hediye ettiği, özel plaka (Fahriye Evcen'in adı ve soyadının ilk harflerinden oluşan FE plaka) yeni araba da ilk kez görüntülenmişti. Aracın değerinin ise 10 milyon TL olduğu belirtilmişti.YENİ TEKNESİYLE BALIK TUTMAYA ÇIKIYORDalgıçlığa ve balık tutmaya merak saran Burak Özçivit’in 13 metrelik tekne aldığı ortaya çıktı. Setlerden kalan zamanlarında Bodrum Gümüşlük’e giden oyuncu, yeni aldığı teknesiyle balık tutmaya çıkıyor. Dalgıçlık eğitimi de almaya başlayan Özçivit’in yeni teknesine 5 milyon TL ödediği iddia edildi.AİLESİ İÇİN 50 MİLYON TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARDIFahriye Evcen’le evli olan ve geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Kerem’i kucağına alan oyuncunun, ailesi için bir tekne daha almak üzere olduğu öğrenildi. Gümüşlük’te villası olan Özçivit’in ailesiyle Mavi Tur yapmak istediği için 24 metrelik başka bir tekneye de yaklaşık 50 milyon TL ödeyeceği söyleniyor.