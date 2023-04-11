  • USD: 19,26 - 19,30
  • EURO: 21,00 - 21,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Burak Özçivit'in 5 milyon TL'lik tekne keyfi...

Burak Özçivit'in, geçtiğimiz ocak ayında Kerem adını verdikleri oğlunun doğumu ile ikinci kez anne olan Fahriye Evcen'e, son model bir cip aldığı haberi basına yansımıştı. Denize olan tutkusuyla dikkat çeken Özçivit, bu kez kendisi için 5 milyon TL'ye tekne aldı. Ünlü oyuncu, ailesiyle mavi tur yapacağı başka bir tekne için de dudak uçuklatan bir rakamı gözden çıkardı.

Ekleme: 11.04.2023 - 22:35 Güncelleme: 11.04.2023 - 22:38 / Editör: Ozge Selin
'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Çift, ocak ayında ikinci bebeklerine kavuşmuştu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta Akmerkez’de el ele alışveriş turunda objektiflere yansımıştı. 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, gazetecilerle konuşarak; "Her şey yolunda" demişti.

Burak Özçivit'in 5 milyon TL'lik tekne keyfi...

10 MİLYON TL'LİK DOĞUM HEDİYESİ!

Yakışıklı oyuncunun ikinci doğum için eşine hediye ettiği, özel plaka (Fahriye Evcen'in adı ve soyadının ilk harflerinden oluşan FE plaka) yeni araba da ilk kez görüntülenmişti. Aracın değerinin ise 10 milyon TL olduğu belirtilmişti.

Burak Özçivit'in 5 milyon TL'lik tekne keyfi...

YENİ TEKNESİYLE BALIK TUTMAYA ÇIKIYOR

Dalgıçlığa ve balık tutmaya merak saran Burak Özçivit’in 13 metrelik tekne aldığı ortaya çıktı. Setlerden kalan zamanlarında Bodrum Gümüşlük’e giden oyuncu, yeni aldığı teknesiyle balık tutmaya çıkıyor. Dalgıçlık eğitimi de almaya başlayan Özçivit’in yeni teknesine 5 milyon TL ödediği iddia edildi.

Burak Özçivit'in 5 milyon TL'lik tekne keyfi...

AİLESİ İÇİN 50 MİLYON TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

Fahriye Evcen’le evli olan ve geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Kerem’i kucağına alan oyuncunun, ailesi için bir tekne daha almak üzere olduğu öğrenildi. Gümüşlük’te villası olan Özçivit’in ailesiyle Mavi Tur yapmak istediği için 24 metrelik başka bir tekneye de yaklaşık 50 milyon TL ödeyeceği söyleniyor.
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Kemal Kılıçdaroğlu 'bakanlık vadettiği' 2 ismi açıkladı: Terörü öven skandal sözleri ortaya çıktı!
İmamoğlu'nun metro çelişkisi ! Yalanı elinde patladı
Diyarbakır'da seçim bürolarının açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma
Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...
Bahçeli'den Avrupa'daki Türklere 14 Mayıs çağrısı: Sandığa yansıyacak irade tarihi önemde
Kılıçdaroğlu'nun 'soğan' algılarına Tarım Bakanlığından kalem kalem yanıt: Halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir
Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız
AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklanacak
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bakanlık bir bir bitiyor! İstanbul sonrası şimdi de Ankara'ya yeni metro hattı!
Başkan Erdoğan'dan gençlere cep telefonu ve bilgisayar için müjde!
Osman Gökçek aday tanıtım toplantısında AK Partiye gönül verenlerle fotoğraf çektirdi.
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na bakanlar Togg'larla geldi
AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Şahlanış döneminde 23 ana başlık 5 yıllık hedefler…
Osman Gökçek AK Parti'nin aday toplantısı öncesinde konuştu
CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...
İYİ Partili Çıray tek tek ifşa etti: FETÖ’cüleri milletvekili adayı yaptılar
Yunanistan'da Türkiye analizi: Batı, bizi Erdoğan'a karşı destekler
Bakan Kasapoğlu ile vatandaş arasında güldüren TOGG diyaloğu: Takas olur mu?
İyi Parti, FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı
PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

10 Nisan hava durumu: Kuvvetli yağış tüm yurtta etkili olacak? Bugün hava nasıl olacak?

10 Nisan hava durumu: Kuvvetli yağış tüm yurtta etkili olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Trafik sigortalarında yeni dönem! 3 bin TL'lik indirim geliyor

Trafik sigortalarında yeni dönem! 3 bin TL'lik indirim geliyor

Dünyada eşi benzeri yok: Herkes görmek için saatlerce yol yürüyor

Dünyada eşi benzeri yok: Herkes görmek için saatlerce yol yürüyor

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

Toprak altında gizli dehliz bulundu: Şimdiye kadar kimse bilmiyordu Saraçhane'den çıktı

Toprak altında gizli dehliz bulundu: Şimdiye kadar kimse bilmiyordu Saraçhane'den çıktı