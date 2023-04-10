Nükhet Duru'dan nostaljik paylaşım!

Geçtiğimiz aylarda bir giyim firmasının Sonbahar Kış koleksiyonunun defilesine katılan Nükhet Duru, basın mensuplarıyla konuşarak kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söylemişti.'TAYT OLAYINA DUR DEYİN'Ünlü şarkıcı şu açıklamayı yapmıştı:Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız.'KADINLARLA İLGİLİ SÖYLEDİM'Okan Bayülgen'in TV 100'de yayınlanan 'Uykusuzlar Kulübü' programına konuk olan Nükhet Duru, “Sen o sözleri erkeklerle ilgili mi, yoksa kadınlarla ilgili mi söyledin?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı; “Ben kadınlarla ilgili söyledim. Bu konuda kanaat önderi olduğum için değil. Yoldan geçerken bir anda ‘Tayt giymeyin' demedim. Bir defile sonrasında mikrofon uzattılar, ‘En sevmediğiniz kılık nedir?' diye sordular.”Duru, sözlerini şöyle sürdürmüştü:En sevmediğim kılık tayt. Her şeyin bir adabı var. Birtakım kılıkların yeri ve zamanı var. Sokağa çıktıkları zaman hiç şık görünmüyorlar. Çünkü altına tank gibi bir spor pabuç giyiyorlar. ‘Bu nedir acaba?' diyorsun. Ben bunu beğenmek zorunda değilim. Nerede kaldı fikir özgürlüğü?NOSTALJİK PAYLAŞIMŞarkıcı Nükhet Duru, son olarak Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.Duru paylaşımına, 'Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Buymuş meğer!' notunu düştü. Duru'nun paylaşımına Nilgün Belgün, Emel Sayın gibi isimler yorum yaptı.