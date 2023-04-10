Nebahat Çehre'den üzen haber!
Aşkı Memnu'da oynadığı Firdevs Yöreoğlu karakteri ile özdeşleştirilen Nebahat Çehre, son projesi için çalışıldığını belirtti. Nebahat Çehre, "Güzel bir şekilde veda etmek istiyorum" dedi.
Oyuncu Nebahat Çehre, Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Nebahat Çehre, yeni bir projesi olup olmadığından bahsetti. Çehre, kariyerini güzel bir rol ile noktalamak isteğine sahip olduğunu belirtti.
AŞK-I MEMNU'NUN FİRDEVS'İ NEBAHAT ÇEHRE: "VEDAMI GÜZEL BİR İŞ İLE YAPMAK İSTİYORUM"
79 yaşındaki ünlü oyuncu yeni projesinden şu sözler ile bahsetti:
"Bir proje için beklemedeyiz. Revize ediliyor. İyi çıkarsa belki başlarım. Belki de seneye bırakırım. Güzel bir iş olursa karşınıza geleceğim. Takipçilerimde özlem var. Onlara güzel bir şekilde veda etmek istiyorum."
AŞK-I MEMNU'NUN FİRDEVS'İ NEBAHAT ÇEHRE: "VEDAMI GÜZEL BİR İŞ İLE YAPMAK İSTİYORUM"
79 yaşındaki ünlü oyuncu yeni projesinden şu sözler ile bahsetti:
"Bir proje için beklemedeyiz. Revize ediliyor. İyi çıkarsa belki başlarım. Belki de seneye bırakırım. Güzel bir iş olursa karşınıza geleceğim. Takipçilerimde özlem var. Onlara güzel bir şekilde veda etmek istiyorum."