Nebahat Çehre'den üzen haber!

Oyuncu Nebahat Çehre, Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Nebahat Çehre, yeni bir projesi olup olmadığından bahsetti. Çehre, kariyerini güzel bir rol ile noktalamak isteğine sahip olduğunu belirtti.79 yaşındaki ünlü oyuncu yeni projesinden şu sözler ile bahsetti:"Bir proje için beklemedeyiz. Revize ediliyor. İyi çıkarsa belki başlarım. Belki de seneye bırakırım. Güzel bir iş olursa karşınıza geleceğim. Takipçilerimde özlem var. Onlara güzel bir şekilde veda etmek istiyorum."