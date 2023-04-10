Mert Yazıcıoğlu sevgilisini yalnız bırakmadı

2018 yapımı 'İyi Oyun' adlı filmin setinde tanışan, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu, Aralık 2022'de dört yıllık ilişkilerine nokta koydu. Yazıcıoğlu, sürpriz ayrılıktan kısa süre sonra bir diğer meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı.Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde olan yakışıklı oyuncu, sosyal medya hamlesiyle adından söz ettirdi. Mert Yazıcıoğlu, eski sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu Instagram'da takipten çıktı.Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayan Afra Saraçoğlu da eski sevgilisinin çok konuşulan hamlesine karşılık verdi.Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti, geçtiğimiz gece Ankara dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Dilan Çiçek Deniz’in başrolünü oynadığı ‘Amadeus’ tiyatrosunun Ankara turnesine beraber giden taze aşıklardan Deniz “Çok güzel geçti oyun” dedi.Sevgilisi Deniz’i yalnız bırakmayan Yazıcıoğlu ise “Oyunu oynadılar, geldiler” diyerek güldü. Muhabirlerin “Sizin var mı böyle bir tiyatro projesi?” sorusuna ise Yazıcıoğlu “Yok, ben izleyiciyim şu an” yanıtını verdi.