İlişkileri kısa sürdü

Rapçi Sefo ile oyuncu Melisa Döngel'in arkadaşlıkları kısa sürdü. Melisa Döngel'in Sefo ile olan arkadaşlıkları için, “Zaten henüz birbirimizi tanıma aşamasındaydık. Olmadı bitti” dediği öne sürüldü.

Söylediği rap şarkıları ile tanınan Sefo ile dizi oyuncusu Melisa Döngel arkadaşlık etmeye başlamışlardı. İki ismin Sefo'nun konserlerinde de bir araya geldikleri görülmüştü. Ancak iki isimden ayrılık haberi geldi.



"OLMADI BİTTİ"



Sefo'nun babası tarafından da istenmediği öne sürülen Melisa Döngel'in yakın çevresine, "Zaten henüz birbirimizi tanıma aşamasındaydık. Olmadı bitti" dediği iddia edildi.



Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam eden iki isimden Sefo'nun babasına ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından, "Bunu mu buldun, kız kıtlığı mı vardı?" yorumunu yaptığı öne sürülmüştü.