Hüsnü Şenlendirici'nin son durumunu paylaştı...

Şu sıralar ekranlarda 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzen haber gelmişti. Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı. Hüsnü Şenlendirici, Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat olmuştu. Ünlü ismi, yakın dostları Ercan Saatçi ve Hakan Altun ziyarette bulundu.

Şu sıralar Kanal D ekranlarında 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı öğrenildi. İki çocuk babası Şenlendirici'nin, bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.



"OPERASYON GEÇİRDİM"



Hüsnü Şenlendirici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim.. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım Sevgiyle kalın..



"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"



Hüsnü Şenlendirici'nin hastane görüntüleri ortaya çıktı. Kanser tedavisi gören ünlü müzisyeni yakın dostları yalnız bırakmadı.

Hüsnü Şenlendirici'nin yakın arkadaşı olan Hakan Altun arkadaşını hastanede ziyarete gitti ve yaptığı paylaşımda Şenlendirici'nin durumuyla ilgili şunları söyledi:



Değerli kardeşim müzik yoldaşım sevgili Hüsnü Şenlendirici ufak bir operasyon geçirmiştir. Şimdi sağlık durumu çok iyi Allaha şükürler olsun. Bu süreçte bizi arayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler ederiz. Sevgili kardeşim Hüsnü’ye Allahtan acil şifalar dilerim, dualarınızı eksik etmeyin.



"KARDEŞİMİZ GAYET İYİ"



Ercan Saatçi de hastanedeki görüntüsünü; "Kardeşimiz gayet iyi, hızla iyileşiyor çok şükür" notuyla paylaştı.