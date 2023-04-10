  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hadise'den dikkat çeken poz!

Hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla akıllarda soru işareti bıraktı. 37 yaşındaki ünlü şarkıcı o anlarını "Mutluluktan uçtuğumu görmüyorsunuz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 10.04.2023 - 00:31 Güncelleme: 10.04.2023 - 00:42 / Editör: Ozge Selin
2022 yılının nisan ayında ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile dünya evine giren şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu yakalayamamış ve 5 ay sonra evliliklerini sonlandırmıştı.

Müzik kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık konuşulan Hadise'nin özellik ayrılık sonrası yaptığı paylaşımlar da kafaları karıştırmıştı.

Hadise'den dikkat çeken poz!

PARMAĞINDAKİ ALYANS DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde bu paylaşımlara bir yenisini ekleyen Hadise'nin paylaştığı fotoğrafta parmağındaki alyans dikkat çekmişti. Son paylaşımıyla akıllarda soru işareti bırakan ünlü şarkıcının yeni paylaşımı da akıllara yine o soruyu getirdi.

Hadise'den dikkat çeken poz!

"MUTLULUKTAN UÇTUĞUMU GÖRMÜYORSUNUZ"

Adı şimdilerde Fransız kick boks şampiyonu Cyril Benzaquen ile anılan Hadise bu paylaşımıyla akıllara "Evleniyor mu?" sorusunu getrmişti. Hadise'nin "Mutluluktan uçtuğumu görmüyorsunuz" notuyla keyifli anlarını paylaştığı fotoğraflar kafaları daha da karıştırdı. Hadise'nin o paylaşımı sosyal medyada adeta gündem oldu.
Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı
Bakan Koca'dan vekil adayı olmaması sonrası ilk paylaşım: Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nden 1. sıra adayı oldu
HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum
Süleyman Şenol Meral Akşener'i 'erdemsiz' olarak niteleyip vekil adayı olduğu İYİ Parti'den istifa etti: Kurucu hedeflerden saptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Durmak yok' deyip paylaştı: Son birkaç haftada yaptıklarımız
Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listesini duyurdu: Fatih Erbakan İstanbul 2'nci Bölge 1'inci sıradan aday
Kılıçdaroğlu'yla alay eden Mehmet Emin Ekmen CHP listesinden aday oldu
CHP, teröristbaşı Öcalan'ı öven paylaşımları bulunan Onur Konuralp'i Ankara'dan aday gösterdi
Mansur Yavaş, Ankara için seçime kadar çalışmayacağını itiraf etti!
AK Parti'den milletvekili adayı olan Osman Gökçek'ten ilk açıklama!
Osman Gökçek AK Parti'den milletvekili adayı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu
AK Parti'de Milletvekilliği aday listesi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatılma tarihini açıkladı
İYİ Parti'de çarşı pazar karıştı: Teyamül para karşılığında mı yapıldı?
AK Parti'de liste mesaisi tamam! Başkan Recep Tayyip Erdoğan son rötuşları yaptı
Hadise'nin çömelme pozu olay oldu
Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek