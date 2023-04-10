Hadise'den dikkat çeken poz!

2022 yılının nisan ayında ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile dünya evine giren şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu yakalayamamış ve 5 ay sonra evliliklerini sonlandırmıştı.Müzik kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık konuşulan Hadise'nin özellik ayrılık sonrası yaptığı paylaşımlar da kafaları karıştırmıştı.PARMAĞINDAKİ ALYANS DİKKAT ÇEKTİGeçtiğimiz günlerde bu paylaşımlara bir yenisini ekleyen Hadise'nin paylaştığı fotoğrafta parmağındaki alyans dikkat çekmişti. Son paylaşımıyla akıllarda soru işareti bırakan ünlü şarkıcının yeni paylaşımı da akıllara yine o soruyu getirdi."MUTLULUKTAN UÇTUĞUMU GÖRMÜYORSUNUZ"Adı şimdilerde Fransız kick boks şampiyonu Cyril Benzaquen ile anılan Hadise bu paylaşımıyla akıllara "Evleniyor mu?" sorusunu getrmişti. Hadise'nin "Mutluluktan uçtuğumu görmüyorsunuz" notuyla keyifli anlarını paylaştığı fotoğraflar kafaları daha da karıştırdı. Hadise'nin o paylaşımı sosyal medyada adeta gündem oldu.