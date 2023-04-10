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Eda Erol-Erkan Şen aşkının ilk görüntüsü!

Oyuncu Merve Boluğur ile Ocak 2022'de olaylı şekilde ayrılan işletmeci Erkan Şen, ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile yeni bir aşka yelken açtı. Birlikte ilk gez kameralara yansıyan çiftten Eda Erol, basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

Ekleme: 10.04.2023 - 00:54 Güncelleme: 10.04.2023 - 00:57 / Editör: Ozge Selin
İşletmeci Erkan Şen, geçtiğimiz yıl Merve Boluğur ile aşk yaşamasıyla magazin gündemine gelmişti. Ancak ikilinin ilişkisi uzun sürmemiş; Şen, sevgilisi Boluğur'u Instagram hesabından takipten çıkarak, Kapadokya'ya gitmişti. İlişkinin diğer tarafındaki isim Merve Boluğur ise gecelerde görülmüş, çiftin yollarını ayırmasının nedeni belli olmamıştı.

"BENİM İÇİN KIRILMA NOKTASI OLDU"

Erkan Şen, ayrılık sonrası Posta Gazetesi'ne konuşarak; şu ifadeleri kullanmıştı:

Merve sürekli ona gücümü göstermemi istedi. O her 'Bana gücünü göster' dediğinde ondan yeni bir iltifat aldım, gücümü göstermeye devam ettim. Bu, başlarda hoşuma gidiyordu ama aldığım her iltifattan sonra Merve yeni bir güç gösterisi istedi. Bir gün uzun bir yola çıkmıştım. Akşam beni aradığında 'Vardın mı? Nasıl gittin?' diye sormadan yine, 'Şunları şunları istiyorum hadi bana gücünü göster' dedi. Bu benim için bir kırılma noktası oldu açıkçası ve sonra yollarımızı ayırdık. O kadar özele girmek istemiyorum. O yüzden ayrıldığım hiçbir kadının arkasından kötü bir şey söylemem. Merve özelinde iyi bir insan, güzel bir insan, umarım çok mutlu olur. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum.

Eda Erol-Erkan Şen aşkının ilk görüntüsü!

"KİMSENİN GÜCÜNE İHTİYACIM YOK"

Merve Boluğur ise bu açıklamayı; "Daha önce de yaptın. Yaşanan her şeye saygım sonsuz fakat benimle ilgili prim kasmaktan, biten bir şeyle ilgili erkekcik gibi konuşmaktan vazgeçin. Kimsenin gücüne ihtiyacım yok. Hep duygularımı dinledim" mesajını paylaşarak yanıtlamıştı.

Eda Erol-Erkan Şen aşkının ilk görüntüsü!

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Erkan Şen, son olarak ise ünlü sunucu Esra Erol'un bir dönem Alişan ile olan ilişkisiyle adından söz ettiren kardeşi Eda Erol ile aşk yaşamaya başladı.

Eda Erol-Erkan Şen aşkının ilk görüntüsü!

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, önceki gece Bebek'te objektiflere takıldı. Erol, sevgilisiyle ATM'den para çekmesinin ardından gazetecileri karşısında görünce şaşırdı.

Yeni aşkın ilk görüntüsünü veren çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

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