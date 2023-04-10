Büşra Pekin yeni imajını paylaştı...

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile ünlenen ve daha sonra birçok projede yer alan Büşra Pekin, uzun yıllardır ekranlardan uzaktaydı. Bu süreçte imajındaki değişiklikle sık sık gündem olan ünlü isim, geçtiğimiz senelerde 6 ay sıkı bir çalışma yaparak 15 kilo vermişti. Pekin değişimiyle alakalı olarak 'Giydiklerim daha çok yakışıyor, mutluyum' demişti.'KİLOM İDEALDİ'2019'da hayatını kaybeden merhum şarkıcı Dilber Ay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı 'Dilberay' filminde başrol oynayan oyuncu, yeni projesi için 9 kilo almıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büşra Pekin, 'Filmin ilk aşamasında çocukluktan başladığımız için kilom idealdi. İlerleyen yaşlara doğru 9 kilo aldım. Dilber Ay'ı oynamak büyük sorumluluk. Güçlü bir kadınmış helal olsun' ifadelerini kullanmıştı.'ÇOK YAKIŞMIŞ'Pekin, son olarak saç rengini de değiştirmişti. Oyuncu şimdi de saçlarını kısaltarak imaj değiştirdi. Yıldız De Bana yarışmasının jürisinde yer alan Pekin son halini paylaştı. Takipçileri 'Çok yakışmış' diyerek oyuncunun son halini beğendi.'YÜZÜM AYNI YÜZ'Kanal D'de yayınlanacak olan 'Yıldız De Bana' yarışmasında jüri koltuğuna oturacak olan Pekin, sonrasında ise diğer jüri üyleri Hülya Avşar ve Hamdi Alkan ile toplantı yapmıştı.Çıkışta gazetecilerle konuşan Büşra Pekin, 'Ben film projeleri için kendimi değiştiriyorum. Yüzüm için de, yüzüm aynı yüz. Dilberay filminde de aynı yüzdü. Ama projeden projeye farklılıklar gösteriyoruz. O filmde nasıl botoksu yaptırmıyorsam, Yılbaşı Gecesi filmi botokslu bir karakter olduğu için botoks yaptırıyorum' demişti.